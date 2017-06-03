All CATEGORIES
☰ Menu

Theater

Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 06:51 PM | Updated: June 4, 2017 - 10:46 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Boyd Bush of Stow aka The Indestructible Popeye grins with a screwdriver in his nose during his sideshow performance on South Highland Ave. during the 2017 Summit Stage Fest held at Highland Square in Akron on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

signs07_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron teacher delivers signs of hope to LeBron James’ Bath home after vandal writes racial slur on his L.A. home’s gate - 11:14 PM

When LeBron James returns to the home court Wednesday night to “Defend the Land,” he can be rest assured there’s at least one fan in Akron who has his back.

akrondish07_ww_1
Akron Dish: Wally Waffle moving to new Tallmadge development; Vaccaro’s Trattoria mixes it up with Negroni week; wine events
buchtellot07_03
Buchtel students beautify vacant lot and soothe the soul
Regional news briefs — June 7, 2017 - 11:15 PM
hiphop07cut
Northeast Ohio recording studio releases snippet of LeBron rapping with Durant, offers to release full track with 1 millionth retweet - 11:15 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next