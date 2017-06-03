All CATEGORIES
☰ Menu

Theater

Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 06:51 PM | Updated: June 4, 2017 - 10:46 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Boyd Bush of Stow aka The Indestructible Popeye grins with a screwdriver in his nose during his sideshow performance on South Highland Ave. during the 2017 Summit Stage Fest held at Highland Square in Akron on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

newday30cut_04 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Summit court program aims to help people with serious mental problems; New Day Court being held up as model

One woman in a new Summit County court program thought she was being sexually assaulted by people who entered her apartment each night through her television.

goodnews05_web
Good News — June 5
selfie01
Smile, Cavs and Indians fans, you’re on the scoreboard, and you don’t have to take a picture to capture the moment
manchester05cut_01
Ariana Grande returns to Manchester stage for benefit show
london05cut_01
12 arrested in London’s night of terror; IS claims attack
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next