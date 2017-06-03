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Theater

Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 06:51 PM | Updated: June 4, 2017 - 10:46 AM
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Boyd Bush of Stow aka The Indestructible Popeye grins with a screwdriver in his nose during his sideshow performance on South Highland Ave. during the 2017 Summit Stage Fest held at Highland Square in Akron on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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