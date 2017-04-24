Akron’s newest firefighter has special bond with fire trainer who rescued his nephew

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9uIE9oaW8uY29tIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBE
VExfQm9keVR4dC0tPjxwPkEgdmlkZW8gb2YgQWtyb24gZmlyZWZpZ2h0ZXIgTHQuIEQuIEpvc2h1
YSBEb2Jzb24gcGlubmluZyBhIGJhZGdlIG9uIGZpcmVmaWdodGVyIEpvaG4gSi4gTGlmZSBjYW4g
YmUgZm91bmQgd2l0aCB0aGlzIHN0b3J5IG9uIE9oaW8uY29tLiAgPC9wPg==
PHA+T24gTW9uZGF5IG1vcm5pbmcsIDMyIG1lbiBhbmQgYSB3b21hbiB3ZXJlIHN3b3JuIGluIGFz
IEFrcm9uJiM4MjE3O3MgbmV3ZXN0IGZpcmVmaWdodGVycy48L3A+PHA+RWFjaCBmaXJlZmlnaHRl
ciBoYWQgY2hvc2VuIHNvbWVvbmUgc3BlY2lhbCBpbiB0aGVpciBsaWZlIHRvIGpvaW4gdGhlbSBv
biBzdGFnZSBhdCB0aGUgQWtyb24tU3VtbWl0IE1haW4gTGlicmFyeSBhdWRpdG9yaXVtIHRvIHBp
biB0aGVpciBiYWRnZSBvbiB0aGVpciBqYWNrZXQsIGluY2x1ZGluZyBzaWduaWZpY2FudCBvdGhl
cnMsIHNwb3VzZXMgYW5kIHBhcmVudHMuIFRocmVlIGZpcmVmaWdodGVycyB3ZXJlIHBpbm5lZCBi
eSB0aGVpciBmYXRoZXJzLCB3aG8gYXJlIGZlbGxvdyBBa3JvbiBwb2xpY2UgYW5kIGZpcmVmaWdo
dGVycy48L3A+PHA+QnV0IGZvciB0aGUgZmlyc3QgZmlyZWZpZ2h0ZXIgcGlubmVkLCB0aGVyZSB3
YXMgYW4gZXh0cmEgc3BlY2lhbCBib25kIGJldHdlZW4gaGltIGFuZCBoaXMgaG9ub3JlZS48L3A+
PHA+U2l4IHllYXJzIGFnbywgTHQuIEQuIEpvc2h1YSBEb2Jzb24gc2F2ZWQgdGhlIGxpZmUgb2Yg
ZmlyZWZpZ2h0ZXIgSm9obiBKLiBMaWZlJiM4MjE3O3MgMy15ZWFyLW9sZCBuZXBoZXcsIHB1bGxp
bmcgdGhlIGJveSBvdXQgb2YgYW4gZWFybHktbW9ybmluZyBob3VzZSBmaXJlIGluIEZpcmVzdG9u
ZSBQYXJrLjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCBuZWl0aGVyIG1hbiBrbmV3IG9mIHRoZWlyIGNvbW1vbiB0
aWUgdW50aWwgb25lIGRheSBkdXJpbmcgRmlyZSBUcmFpbmluZyBBY2FkZW15IGNsYXNzLjwvcD48
cD5Eb2Jzb24sIGEgbmluZS15ZWFyIHZldGVyYW4gb2YgdGhlIGRlcGFydG1lbnQsIHdhcyB0ZWxs
aW5nIGhpcyB0cmFpbmVlcyBvZiBhIHBhcnRpY3VsYXJseSBzcGVjaWFsIHJlc2N1ZSBmb3IgaGlt
LiBPbiBMYWJvciBEYXkgaW4gMjAxMSwgdGhlIGZpcmUvbWVkaWMgYXQgdGhlIHRpbWUgYW5kIEx0
LiBQYXVsIEtpdHRsZSByZXNwb25kZWQgdG8gYSBraXRjaGVuIGZpcmUgc2hvcnRseSBhZnRlciBt
aWRuaWdodC48L3A+PHA+QXMgdGhleSBtYWRlIHRoZWlyIHdheSB0byB0aGUgc2Vjb25kIGZsb29y
IG9mIHRoZSBzbW9rZS1maWxsZWQgaG91c2UsIEtpdHRsZSB3ZW50IG9uZSB3YXkgdG8gbG9vayBm
b3IgYSAzLXllYXItb2xkIHdobyBoYWQgbm90IG1hZGUgaXQgb3V0IHRvIHNhZmV0eSB3aXRoIGhp
cyBmYW1pbHkgYW5kIERvYnNvbiB3ZW50IHRoZSBvdGhlciB3YXkuPC9wPjxwPkRvYnNvbiBmb3Vu
ZCB0aGUgbGl0dGxlIGJveSwgWmluYW4gTGlmZSwgdW5jb25zY2lvdXMgb24gdGhlIGZsb29yIG9m
IGhpcyBiZWRyb29tLiBEb2Jzb24gc2Nvb3BlZCB0aGUgYm95IHVwIGFuZCB0b29rIGhpbSBvdXRz
aWRlIHRvIG90aGVyIHJlc2N1ZXJzLCB3aG8gcmVzdXNjaXRhdGVkIGhpbS4gWmluYW4gd2FzIHRh
a2VuIGJ5IGhlbGljb3B0ZXIgdG8gYSBDb2x1bWJ1cyBob3NwaXRhbCwgd2hlcmUgaGUgc3BlbnQg
dGltZSByZWNvdmVyaW5nIGFmdGVyIGJlaW5nIHB1dCBpbiBhIG1lZGljYWxseSBpbmR1Y2VkIGNv
bWEuIEhlIGhhZCBubyBidXJucy48L3A+PHA+QmV5b25kIHNlZWluZyBhIHBob3RvIG9mIHRoZSBs
aXR0bGUgYm95IGluIHRoZSBob3NwaXRhbCwgRG9ic29uIG5ldmVyIGtuZXcgYW55IG1vcmUgYWJv
dXQgdGhlIGZhbWlseSBvciB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHRvIHRoZSBib3kuIDwvcD48cD5CdXQgdGhl
IGxpZmUtc2F2aW5nIGluY2lkZW50IHN0dWNrIHdpdGggSm9obiBMaWZlLCB3aG8gdXBvbiBoaXMg
cmV0dXJuIHRvIEFrcm9uIGZyb20gc2VydmljZSBpbiB0aGUgTWFyaW5lcyBlbnRlcmVkIHRoZSBG
aXJlIFRyYWluaW5nIEFjYWRlbXkuIDwvcD48cD5Eb2Jzb24gaXNuJiM4MjE3O3QgZXZlbiBub3Jt
YWxseSBhIHJlZ3VsYXIgdHJhaW5lciBpbiB0aGUgYWNhZGVteS4gSGUgaGFkIGJlZW4gYXNrZWQg
dG8gYmUgYSB0ZW1wb3JhcnkgdHJhaW5lciBmb3IgdGhlIHVudXN1YWxseSBsYXJnZSBjbGFzcyB0
aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIxNjtGbG9vZCBvZiBlbW90aW9ucyYjODIxNzs8L3A+PHA+U28g
YXMgRG9ic29uIHdhcyByZWNhbGxpbmcgdGhlIHNwZWNpYWwgcmVzY3VlIHRvIGhpcyByZWNydWl0
cywgd2FudGluZyB0byBzaGFyZSB3aXRoIHRoZW0gaG93IHRoZXkgd291bGQgaW1wYWN0IHBlb3Bs
ZSYjODIxNztzIGxpdmVzLCBMaWZlJiM4MjE3O3MgaGFuZCBzaG90IHVwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2FzIHRoaXMgZmlyZSBvbiBCZWFyZHNsZXkgU3RyZWV0PyYjODIyMTsgTGlmZSBhc2tlZC48L3A+
PHA+RG9ic29uIGdhdmUgaGltIGEgd2VpcmQgbG9vay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIG15
IG5lcGhldyB5b3Ugc2F2ZWQsJiM4MjIxOyBMaWZlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJvdGggbWVuIHNhaWQg
dGhleSBnb3QgY2hpbGxzIGluIHRoYXQgbW9tZW50LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBh
IGZsb29kIG9mIGVtb3Rpb25zLiBJdCB3YXMgaGFyZCB0byB0cnkgdG8gY29udGFpbiBpdCBhbGws
JiM4MjIxOyBzYWlkIExpZmUgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggRG9ic29uIGFmdGVyIHRoZSBz
d2VhcmluZy1pbiBjZXJlbW9ueS48L3A+PHA+TGlmZSBzYWlkIGhlIGNob3NlIERvYnNvbiB0byBw
aW4gaGlzIGJhZGdlIG9uIGJlY2F1c2UgJiM4MjIwO3lvdSBwaWNrIHRoZSBwZXJzb24geW91IHJl
c3BlY3QgdGhlIG1vc3QuIEhlJiM4MjE3O3MgdGhlIHJlYXNvbiBteSBuZXBoZXcgaXMgaGVyZSB0
b2RheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRvYnNvbiwgd2hvIGdyZXcgdXAgaW4gQWtyb24sIHNhaWQgc2F2
aW5nIFppbmFuIGFuZCBoYXZpbmcgTGlmZSBhc2sgaGltIHRvIHBpbiBoaXMgYmFkZ2Ugb24gd2Fz
IGFuICYjODIyMDtob25vciBhbmQgYSBibGVzc2luZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBy
ZWFsbHkgaGl0IGhvbWUgd2hhdCB3ZSBkbyBmb3Igb3VyIGNvbW11bml0eSwmIzgyMjE7IHNhaWQg
RG9ic29uLiAmIzgyMjA7SXQgbWFrZXMgdXMgZmVlbCBzcGVjaWFsIHRoYXQgeW91IGhhdmUgYWZm
ZWN0ZWQgc29tZW9uZSYjODIxNztzIGZhbWlseS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlppbmFuIGFuZCBzZXZl
cmFsIG1lbWJlcnMgb2YgaGlzIGZhbWlseSBqb2luZWQgRG9ic29uIGFuZCBMaWZlIG9uIHRoZSBz
dGFnZSBiZWZvcmUgRG9ic29uIHBpbm5lZCB0aGUgYmFkZ2Ugb24gTGlmZS48L3A+PHA+WmluYW4s
IG5vdyA5LCBzYWlkIGhlIHdhcyBwcm91ZCBvZiBoaXMgdW5jbGUsIHdobyBjYW4gJiM4MjIwO3Nh
dmUgbGl2ZXMuJiM4MjIxOyBaaW5hbiBoYWQgbmV2ZXIgbWV0IERvYnNvbiBiZWZvcmUgTW9uZGF5
IG1vcm5pbmcgYW5kIHNhaWQgaXQgd2FzICYjODIyMDtjb29sLiYjODIyMTs8L3A+PHA+WmluYW4m
IzgyMTc7cyBtb3RoZXIsIFJpa2tpIExpZmUsIHNhaWQgdGhlIG5pZ2h0IG9mIHRoZSBmaXJlLCBz
aGUgYW5kIGhlciB0aGVuIGZvdXIgY2hpbGRyZW4gKHNoZSBoYXMgc2l4IGNoaWxkcmVuIG5vdykg
YW5kIGhlciBodXNiYW5kIHdlcmUgYXNsZWVwIGF0IHRoZSBob21lIHRoZXkgc2hhcmVkIHdpdGgg
dGhlaXIgZ3JhbmRtb3RoZXIuIE5vdGhpbmcgd2FzIG91dCBvZiB0aGUgb3JkaW5hcnkuIEJ1dCB3
aGVuIFJpa2tpIExpZmUgd29rZSB1cCBvdXQgb2YgdGhlIGJsdWUsIHNoZSBzYXcgdGhlIGhvdXNl
IHdhcyBmaWxsZWQgd2l0aCBzbW9rZS4gSGVyIGh1c2JhbmQsIEpvc2h1YSwgSm9obiBMaWZlJiM4
MjE3O3Mgb2xkZXIgYnJvdGhlciwgcmFuIHRvIHRoZWlyIG5leHQtZG9vciBuZWlnaGJvciwgYSBm
aXJlZmlnaHRlciwgdG8gZ2V0IGhlbHAuPC9wPjxwPlJpa2tpIGdyYWJiZWQgaGVyIDQtd2Vlay1v
bGQgZGF1Z2h0ZXIgYW5kIDEgeWVhciBvbGQgaW4gaGVyIGFybXMgYW5kIHRvbGQgWmluYW4sIHRo
ZW4gMywgdG8gZm9sbG93IGhlciBjbG9zZWx5IGRvd24gdGhlIHNtb2tlLWZpbGxlZCBzdGFpcnMu
IEFuIG9sZGVyIGJyb3RoZXIsIDUsIHdhcyBzbGVlcGluZyBpbiB0aGUgYmFzZW1lbnQgYW5kIHdh
cyBmb3VuZCBieSBmaXJlZmlnaHRlcnMgdW5kZXIgYSBibGFua2V0IGFuZCB0YWtlbiB0byBzYWZl
dHkuPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIGZhbWlseSBnb3Qgb3V0c2lkZSwgUmlra2kgc2FpZCwgWmluYW4g
d2FzIG5vdCB3aXRoIHRoZW0uPC9wPjxwPiYjODIxNjtQcm9mb3VuZCBlZmZlY3QmIzgyMTc7IDwv
cD48cD5SaWtraSBMaWZlIHNhaWQgdGhlIGZhbWlseSBrbmV3IHRoYXQgd2hlbiBKb2huIGJlY2Ft
ZSBhIGZpcmVmaWdodGVyLCBoZSBtaWdodCBydW4gYWNyb3NzIHNvbWVvbmUgd2hvIGtuZXcgYWJv
dXQgdGhlIGZpcmUuIEJ1dCB0aGV5IG5ldmVyIHRob3VnaHQgdGhleSB3b3VsZCBnZXQgdG8gbWVl
dCB0aGUgbWFuIHdobyBzYXZlZCBaaW5hbiYjODIxNztzIGxpZmUuPC9wPjxwPkFrcm9uIE1heW9y
IERhbiBIb3JyaWdhbiBzYWlkIHRoZSBzdG9yeSBpbGx1c3RyYXRlcyBob3cgdGhlIGNpdHkmIzgy
MTc7cyBmaXJzdCByZXNwb25kZXJzIGRvIGdvb2QgZGVlZHMgYWxsIHRoZSB0aW1lIGJ1dCBvZnRl
biBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGFib3V0IHRoZSBkaXJlY3QgaW1wYWN0IHRoZXkgaGF2ZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZXNlIGFyZSB0aGUgdHJlYXN1cmVkIHN0b3JpZXMgd2UgbG92ZSB0byBoZWFy
IGFuZCB0aGF0IGhhdmUgYSBwcm9mb3VuZCBlZmZlY3Qgb24gcGVvcGxlJiM4MjE3O3MgbGl2ZXMs
JiM4MjIxOyBzYWlkIEhvcnJpZ2FuIGluIGFuIGludGVydmlldy4gPC9wPjxwPkFzIGZvciBaaW5h
biwgd2hlbiBhc2tlZCBpZiBoZSBtaWdodCBvbmUgZGF5IHdhbnQgdG8gYmUgYSBmaXJlZmlnaHRl
ciBzbyBoaXMgdW5jbGUgY291bGQgcGluIGhpcyBiYWRnZSBvbiwgaGUgbm9kZGVkIGhpcyBoZWFk
IGFzIGhpcyB1bmNsZSB0ZWFyZWQgdXAuPC9wPjxwPkJldHR5IExpbi1GaXNoZXIgY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpibGluZmlzaGVyQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9s
bG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxpbmZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YmxpbmZpc2hlckFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlci48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.