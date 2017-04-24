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Akron’s newest firefighter has special bond with fire trainer who rescued his nephew

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: April 24, 2017 - 02:23 PM | Updated: April 25, 2017 - 07:09 AM
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John Life hugs his sister-in-law, Rikki Life, and her kids at his swearing in on Monday at the Akron-Summit County Public Library in Akron. Akron's Lt. Dobson saved John's nephew, Zinan Life (center), from a fire when he was 3-years-old. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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