All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Public Schools

Akron school district designated Ford Next Generation Learning community

By Katie Byard and Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 12:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Public Schools superintendent David James (left) listens to Beverly Warren, president of Kent State University, talk about a new partnership with Akron Public Schools during a ceremony naming APS a Ford Next Generation Learning Community at the National Inventors Hall of Fame Center for STEM Learning on Tuesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

boggs17cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely - 6:52 AM

Angela Boggs, soaked in gallons of kerosene, feared she was going to die.

dope17web
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
Sen. Frank LaRose to run for Ohio secretary of state - 8:42 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next