All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Public Schools

Akron school district designated Ford Next Generation Learning community

By Katie Byard and Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 12:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Public Schools superintendent David James (left) listens to Beverly Warren, president of Kent State University, talk about a new partnership with Akron Public Schools during a ceremony naming APS a Ford Next Generation Learning Community at the National Inventors Hall of Fame Center for STEM Learning on Tuesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dope17web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron

Akron has received six applications so far from individuals and companies that want to start growing medical marijuana in the city.

boggs17cut_01
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
ellet18_01
Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next