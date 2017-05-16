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Akron Public Schools

Akron school district designated Ford Next Generation Learning community

By Katie Byard and Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 12:41 PM
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Akron Public Schools superintendent David James (left) listens to Beverly Warren, president of Kent State University, talk about a new partnership with Akron Public Schools during a ceremony naming APS a Ford Next Generation Learning Community at the National Inventors Hall of Fame Center for STEM Learning on Tuesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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