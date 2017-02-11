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Akron tourism agency to launch local beer trail called Summit Brew Path

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 11, 2017 - 07:05 PM
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The Akron/Summit Convention & Visitors Bureau is launching a beer trail to take advantage of the regions growing craft brewery scene. The bureau has produced 5,000 passports that are similar in size to a U.S. passport. They showcase breweries and offer a map of the region.(Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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