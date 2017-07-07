All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Zoo

Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 02:02 PM | Updated: July 8, 2017 - 09:46 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Carson Belles, 12, of Akron rides the carousal wearing the headphones from his sensory inclusive bag provided by the Akron Zoo. The Akron Zoo is the first zoo in Ohio and second zoo in the country to become a certified sensory inclusive zoo. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

scene11_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Huge entertainment complex with indoor virtual reality games, rides and other attractions taking shape in Brunswick

BRUNSWICK: It’s hard to imagine a place that makes Chuck E. Cheese seem quaint.

hoptreexx_02
Hop Tree Brewing putting down roots in Hudson - 6:45 PM
shootings11jpg
Akron police respond to 5 shootings in 3 days; 3 are dead and 2 survive
utown11cut_04
Uniontown police officer stable after being shot repeatedly
narcan09cut_01
Heroin antidote Narcan will soon be on hand in Akron middle, high schools
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next