All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Zoo

Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 02:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Carson Belles, 12, of Akron rides the carousal wearing the headphones from his sensory inclusive bag provided by the Akron Zoo. The Akron Zoo is the first zoo in Ohio and second zoo in the country to become a certified sensory inclusive zoo. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

zoo08_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive

The Akron Zoo is now officially one of two sensory inclusive zoos in the country.

schneider08
UA students summarize findings: For every visible grave, two lurk below at Schneider Park
flag08_02
Akron native uses American flags to illustrate nation’s early history
Trump confronts Putin on election hacking in first meeting
There’s still high interest in growing marijuana in Akron; more medical marijuana businesses line up for approval at City Hall
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next