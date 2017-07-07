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Akron Zoo

Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 02:02 PM | Updated: July 8, 2017 - 09:46 AM
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Carson Belles, 12, of Akron rides the carousal wearing the headphones from his sensory inclusive bag provided by the Akron Zoo. The Akron Zoo is the first zoo in Ohio and second zoo in the country to become a certified sensory inclusive zoo. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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