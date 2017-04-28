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Zoo

Akron Zoo looks beyond its fences to save lions in the wild

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 28, 2017 - 01:58 PM
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African lion Mandisa sits atop her perch at the Akron Zoo on Friday in Akron. The Zoo is hosting a fundraiser to help preserve the African lions in the wild. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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