All CATEGORIES
☰ Menu

Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 08:50 PM | Updated: May 26, 2017 - 03:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Charlie Brown joins 23 ambassadors from the LeBron James Family Foundation open the new Cedar Point Shores Water Park Thursday night. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

chambers28web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life

At the age of 18, Andrea Chambers has her life pretty well mapped out, at least for the next 13 years.

funeral28cut_01
Tony Huggins, family patriarch and preacher, helps put seven relatives to rest after deadly house fire
Bob Dyer: Spelling bee misspells its own history
museum20cut_04
Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article
climate28cut_01
Trump makes G-7 deal on trade, takes rain check on climate
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next