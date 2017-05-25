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Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 08:50 PM | Updated: May 26, 2017 - 03:30 PM
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Charlie Brown joins 23 ambassadors from the LeBron James Family Foundation open the new Cedar Point Shores Water Park Thursday night. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


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