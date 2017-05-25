All CATEGORIES
☰ Menu

Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 08:50 PM | Updated: May 26, 2017 - 03:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Charlie Brown joins 23 ambassadors from the LeBron James Family Foundation open the new Cedar Point Shores Water Park Thursday night. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Spelling bee misspells its own history - 8:45 PM

The one thing no contestant wants to hear this week at the Scripps National Spelling Bee is the sound of a bell.

museum20cut_04
Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article
littlejohn28cut_01
Domestic violence walk in memory of slaying victim Brittany Littlejohn - 8:45 PM
Reunions — May 28, 2017 - 8:47 PM
star28_zhang
Star Student finalist: Lucy Zhang
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next