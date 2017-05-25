All CATEGORIES
☰ Menu

Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 08:50 PM | Updated: May 26, 2017 - 03:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Charlie Brown joins 23 ambassadors from the LeBron James Family Foundation open the new Cedar Point Shores Water Park Thursday night. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

whoisford27cut_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Who is Stan Ford? Court records and interviews paint complicated picture of man charged with setting Akron fire that killed seven - 12:01 AM

Glass shattered in the front window of Lindell Lewis’ Fultz Street home one night near Christmas 2015.

uachild_01
UA child development center shut down after nearly 50 years on campus - 10:07 PM
Report: Trump son-in-law Kushner suggested secret communications channel with Russians - 12:08 AM
trump27cut_01
Trump ‘evolving’ on climate action, pressured by Europeans - 11:19 PM
kimtam27cut_01
Lake Kim Tam Park being sold; immediate future is unclear - 10:07 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next