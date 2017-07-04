By Rebecca Gibian
Associated Press
Americans mark Independence Day with pomp, dazzle, lots of hot dogs July 04,2017 09:09 PM GMT Rebecca Gibian Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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