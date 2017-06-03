Analysis: Trump’s ‘America first’ policy changes U.S. role on global stage

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRv
IHdpdGhkcmF3IGZyb20gdGhlIFBhcmlzIGNsaW1hdGUgYWdyZWVtZW50IGlzIHRoZSBtb3N0IGNv
bmNyZXRlIHNpZ24geWV0IHRoYXQgaGlzICYjODIyMDtBbWVyaWNhIGZpcnN0JiM4MjIxOyBhcHBy
b2FjaCB0byBmb3JlaWduIHBvbGljeSBoYXMgYmVndW4gdG8gZGlzcnVwdCB0aGUgZ2xvYmFsIG9y
ZGVyIGFuZCB1bHRpbWF0ZWx5IGNvdWxkIGNlZGUgV2FzaGluZ3RvbiYjODIxNztzIGRvbWluYW50
IHJvbGUgb24gdGhlIHdvcmxkIHN0YWdlIHRvIENoaW5hLjwvcD48cD5Gb3IgcGVyaGFwcyB0aGUg
Zmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSBXYXNoaW5ndG9uIGJ1aWx0IGEgd2ViIG9mIG1pbGl0YXJ5LCB0cmFk
ZSBhbmQgZGlwbG9tYXRpYyBhbGxpYW5jZXMgZnJvbSB0aGUgcnVpbnMgb2YgV29ybGQgV2FyIElJ
LCBhbmQgYXNzdW1lZCBzb2xlIHN1cGVycG93ZXIgc3RhdHVzIGFmdGVyIHRoZSBDb2xkIFdhciwg
YSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIHRodW1iZWQgaGlzIG5vc2UgYXQgdmlydHVhbGx5IHRoZSBlbnRpcmUg
d29ybGQgJiM4MjEyOyBhbGxpZXMgYW5kIGFkdmVyc2FyaWVzIGFsaWtlICYjODIxMjsgdG8gZm9s
bG93IGEgZ28taXQtYWxvbmUgc3RyYXRlZ3kgaW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCBhZmZhaXJzLjwvcD48
cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHJlY2VudCBvdmVyc2VhcyB0cmlwIGxlZnQgYnJ1aXNlZCBmZWVsaW5n
cyBpbiBFdXJvcGUsIGVzcGVjaWFsbHkgYmVjYXVzZSBoZSBkaWQgbm90IGFja25vd2xlZGdlIHRo
ZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBOQVRPIGNoYXJ0ZXIgdGhhdCBkZWNsYXJlcyBhbiBhdHRhY2sgb24gb25l
IG1lbWJlciBpcyBhbiBhdHRhY2sgb24gYWxsLiBJdCBhcHBlYXJlZCB0byBiZSBhIHN0YXJ0bGlu
ZyByZXB1ZGlhdGlvbiBvZiBzdGF1bmNoIGFsbGllcyB0aGF0IGludm9rZWQgdGhlIGNoYXJ0ZXIg
dG8gYmFjayBVLlMuIHRyb29wcyBpbiBBZmdoYW5pc3RhbiBhZnRlciB0aGUgU2VwdC4gMTEsIDIw
MDEsIHRlcnJvcmlzdCBhdHRhY2tzIG9uIHRoZSBVLlMuIDwvcD48cD5CdXQgaGlzIHJldHJlYXQg
b24gY2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UgJiM4MjEyOyBldmVuIGlmIHRoZSBjb21taXRtZW50cyBpbiB0aGUg
MTk0LW5hdGlvbiBQYXJpcyBhZ3JlZW1lbnQgd2VyZSB2b2x1bnRhcnkgYW5kIHRoZSBVLlMuIGFs
cmVhZHkgaGFzIGN1dCBlbWlzc2lvbnMgc2lnbmlmaWNhbnRseSAmIzgyMTI7IGNsZWFybHkgbWFy
a3MgYSBuZXcgY2hhcHRlciBpbiBVLlMuIGZvcmVpZ24gcG9saWN5LjwvcD48cD5JdCBjb3VsZCBh
ZmZlY3QgdGhlIFUuUy4mIzgyMTc7IGFiaWxpdHkgdG8gZW50ZXIgaW50byBvdGhlciBpbnRlcm5h
dGlvbmFsIGFncmVlbWVudHMgb24gc3VjaCBzdWJqZWN0cyBhcyB0cmFkZSBhbmQgc2VjdXJpdHks
IHNpbmNlIHByZXZpb3VzIFUuUy4gYWRtaW5pc3RyYXRpb25zIHdlcmUgZGVlcGx5IGludm9sdmVk
IGluIG5lZ290aWF0aW5nIHRoZSBQYXJpcyBkZWFsICYjODIxMjsgYW5kIHRoZSBVLlMuIGlzIHRo
ZSBzZWNvbmQtbGFyZ2VzdCBjYXJib24gZW1pdHRlciBhZnRlciBDaGluYS48L3A+PHA+SXQgYWxy
ZWFkeSBoYXMgc3BhcmtlZCBhIGJhY2tsYXNoIGluIEV1cm9wZSwgd2hlcmUgR2VybWFueSYjODIx
NztzIHB1YmxpYyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGJyb2FkY2FzdGVyLCBEZXV0c2NoZSBXZWxsZSwgc2Fp
ZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHVucmVsaWFiaWxpdHkgaXMgcHVzaGluZyBFdXJvcGUgdG8gJiM4MjIw
O3Bpdm90IHRvIEFzaWEsJiM4MjIxOyBlc3BlY2lhbGx5IENoaW5hLjwvcD48cD5BbHRob3VnaCBS
ZXB1YmxpY2FucyBsYXJnZWx5IGJhY2tlZCBUcnVtcCwgU2VuLiBCZW4gQ2FyZGluIG9mIE1hcnls
YW5kLCB0aGUgcmFua2luZyBEZW1vY3JhdCBvbiB0aGUgRm9yZWlnbiBSZWxhdGlvbnMgQ29tbWl0
dGVlLCBzYWlkIENoaW5hLCBSdXNzaWEsIEluZGlhIGFuZCBvdGhlciBjb3VudHJpZXMgJiM4MjIw
O3dpbGwgbW92ZSBpbiBzaG9ydCBvcmRlciB0byBhc3N1bWUgb3VyIHNwb3QgYXQgdGhlIGhlYWQg
b2YgdGhlIGNsaW1hdGUgZGlwbG9tYWN5IHRhYmxlLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPlNlY3JldGFyeSBv
ZiBTdGF0ZSBSZXggVGlsbGVyc29uLCB3aG8gaGFkIHByZXNzZWQgVHJ1bXAgdG8gcmVtYWluIGlu
IHRoZSBjbGltYXRlIGRlYWwsIHNvdWdodCBGcmlkYXkgdG8gZG93bnBsYXkgdGhlIGltcGFjdCBv
ZiB0aGUgZGVjaXNpb24gJiM4MjEyOyB3aXRob3V0IHF1aXRlIGRlZmVuZGluZyBpdC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBpbXBvcnRhbnQgdGhhdCBldmVyeW9uZSByZWNvZ25p
emUgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgaGFzIGEgdGVycmlmaWMgcmVjb3JkIG9uIHJlZHVjaW5nIG91
ciBvd24gZ3JlZW5ob3VzZSBnYXMgZW1pc3Npb25zLCYjODIyMTsgc2FpZCBUaWxsZXJzb24sIGZv
cm1lciBDRU8gb2YgZW5lcmd5IGdpYW50IEV4eG9uIE1vYmlsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24m
IzgyMTc7dCB0aGluayB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBjaGFuZ2Ugb3VyIG9uZ29pbmcgZWZm
b3J0cyB0byByZWR1Y2UgdGhvc2UgZW1pc3Npb25zIGluIHRoZSBmdXR1cmUgZWl0aGVyLCBzbyBo
b3BlZnVsbHkgcGVvcGxlIGNhbiBrZWVwIGl0IGluIHBlcnNwZWN0aXZlLCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+VGlsbGVyc29uJiM4MjE3O3MgcHJlZGVjZXNzb3IsIEpvaG4gRi4gS2VycnksIHdo
byBzYXcgdGhlIFBhcmlzIGRlYWwgdGhyb3VnaCB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1h
LCB3YXMgbGVzcyBkaXBsb21hdGljLiBIZSBzYWlkIHRoYXQgVHJ1bXAgZmFsc2VseSBjaGFyYWN0
ZXJpemVkIHdoYXQgdGhlIGRlYWwgcmVxdWlyZWQsIHdoYXQgaXQgd291bGQgYWNoaWV2ZSBhbmQg
d2hvIHdvdWxkIGJlbmVmaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHN0ZXAgZG9lcyBub3QgbWFrZSBB
bWVyaWNhIGZpcnN0LCYjODIyMTsgS2Vycnkgc2FpZCBvbiBDQlMuICYjODIyMDtJdCBtYWtlcyBB
bWVyaWNhIGxhc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGlzIGlzIGhhcmRseSB0aGUgZmlyc3QgV2hpdGUg
SG91c2UgdG8gZGlzYWdyZWUgd2l0aCBhbGxpZXMuIEJ1dCBkaXBsb21hdHMgc2F5IHRoZSBkeW5h
bWljcyBzZWVtIGRpZmZlcmVudCBub3cuIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcmVwZWF0ZWQgY3JpdGljaXNt
IG9mIE5BVE8sIGhpcyBwcmFpc2UgZm9yIFJ1c3NpYSYjODIxNztzIFZsYWRpbWlyIFB1dGluIGFu
ZCBub3cgaGlzIHdpdGhkcmF3YWwgZnJvbSB0aGUgY2xpbWF0ZSBkZWFsIGhhcyB1bm5lcnZlZCBt
YW55IGluIEV1cm9wZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.