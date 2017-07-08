By Calvin Woodward
and Josh Boak
Associated Press
AP FACT CHECK: Trump on Moscow mischief and Putin meeting July 08,2017 09:49 PM GMT Calvin Woodward and Josh Boak Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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