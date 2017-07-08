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Associated Press Fact Check

AP FACT CHECK: Trump on Moscow mischief and Putin meeting

By Calvin Woodward and Josh Boak
Associated Press

Published: July 8, 2017 - 05:49 PM

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