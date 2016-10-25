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Area residents share stories of Edwin Shaw as date with wrecking ball draws close

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 25, 2016 - 10:24 PM | Updated: October 26, 2016 - 01:40 PM
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Josh Timko, a councilman for Lakemore, looks at a photograph taken in 1926 of the patients of the Springfield Lake Sanatorium during the ceremony to commemorate Edwin Shaw Hospital at the Lakemore United Methodist Church Tuesday in Lakemore. The program honored the staff and patients at the hospital beginning with it's history as the Springfield Lake Sanatorium for tuberculosis patients in 1915 to its history as the Edwin Shaw Rehabilitation Hospital. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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