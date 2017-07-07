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At least 57 Summit County residents overdosed this week; Beacon Journal/Ohio.com launches effort to share weekly updates on area’s opioid crisis

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 04:00 PM | Updated: July 7, 2017 - 05:27 PM
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Richard Marountas chief epidemiologist at Summit County Public Health.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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