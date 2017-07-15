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Traffic collision

Authorities identify two teens killed in crash with Akron firetruck: One girl once won award for saving her sister from choking on a penny

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 02:10 PM
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A teddy bear and ballon hang off the street pole where an accident took place Friday at the intersection of West Exchange Street and Rhodes Avenue on Saturday in Akron. Briyana Hayes, 15, and Lashae Johnson, 16, died after the wreck, according to the Summit County Medical Examiners office. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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