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Deaths

Authorities investigating double homicide of Lake Township couple

By George Davis
Special to the Beacon Journal

Published: June 12, 2017 - 08:40 PM | Updated: June 13, 2017 - 01:48 AM
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Investigators at the scene of a home where two deceased people were found in this home on Mt. Pleasant Ave. NW in Lake Township. Stark County deputies were at the scene as well as Ohio BCI. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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