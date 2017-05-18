All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 12:59 PM | Updated: May 19, 2017 - 03:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A State Fire Marshal walks past the home at 1370 Hillcrest Street, during a search at two homes on Hillcrest Street Thursday just around the corner from the site of Monday's fatal fire on Fultz Street in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut - 8:24 PM

After applying for bankruptcy and liquidating all of its stores, Gander Mountain announced Canton will be among dozens of locations that will reopen later this year.

ticks20cut_01
Mild winters result in more ticks, parks staff reports
round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion
betty20cut_01
Betty Lin-Fisher: Akron-area women leaders share their advice in new book - 7:52 PM
barbreads19_03
Barberton launches communitywide early childhood education initiative
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next