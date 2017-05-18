All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 12:59 PM | Updated: May 19, 2017 - 03:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A State Fire Marshal walks past the home at 1370 Hillcrest Street, during a search at two homes on Hillcrest Street Thursday just around the corner from the site of Monday's fatal fire on Fultz Street in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup - 10:08 PM

Ask St. Vincent-St. Mary, his alma mater.

dockdive20cut_01
Family opens dog dock-diving facility to train for national competitions - 10:08 PM
State expected to release $29.6 million for East Reservoir dam project in Coventry Township - 10:08 PM
Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut
bettyside20cut
Pieces of advice from Akron-area women leaders - 11:02 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next