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Fatal fire

Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 12:59 PM | Updated: May 19, 2017 - 03:57 PM
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A State Fire Marshal walks past the home at 1370 Hillcrest Street, during a search at two homes on Hillcrest Street Thursday just around the corner from the site of Monday's fatal fire on Fultz Street in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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