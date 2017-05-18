All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 12:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A State Fire Marshal walks past the home at 1370 Hillcrest Street, during a search at two homes on Hillcrest Street Thursday just around the corner from the site of Monday's fatal fire on Fultz Street in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

firesearch19cut_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say - 11:25 PM

Investigators searched two houses on Hillcrest Street on Thursday afternoon as part of a probe into the nearby house fire Monday that left a family of seven dead.

round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion - 10:22 PM
barbreads19_03
Barberton launches communitywide early childhood education initiative - 10:21 PM
Scholarship plan draws resistance and low turnout to meeting - 10:21 PM
Fairlawn looks to buy vacant property along Ridgewood Road - 10:21 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next