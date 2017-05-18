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Authorities search two nearby houses in connection to fire that killed 7, Akron police say

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 12:59 PM | Updated: May 18, 2017 - 02:26 PM
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Akron police and state fire marshals search homes at 1374 and 1370 Hillcrest Street in Akron. The homes are around the corner from the home at 693 Fultz St., where a fire this week killed seven people - five of them children. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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