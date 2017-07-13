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Investigation

Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 13, 2017 - 01:35 PM | Updated: July 14, 2017 - 07:50 AM
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Crime-scene tape marks off the scene in this Jan. 9, 2016 file photo as Akron investigators examine the site where a human skull was found in the 1300 block of Marcy Street. (Amanda Garrett/Akron Beacon Journal)


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