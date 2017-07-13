Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkZvciBtb3JlLi4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9C
b2R5VHh0LS0+PHA+VGhlIDEwIGEubS4gcHJlc3MgY29uZmVyZW5jZSB3aWxsIGJlIGJyb2FkY2Fz
dCBsaXZlIG9uIHRoZSBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCYjODIxNztzIEZhY2Vib29rIHBhZ2Uu
IFVwZGF0ZXMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQgdG8gT2hpby5jb20gYW5kIG9uIHRoZSB3ZWJzaXRlJiM4
MjE3O3MgVHdpdHRlciBwYWdlLiBDb21wbGV0ZSBjb3ZlcmFnZSB3aWxsIGJlIGluIHRoZSBwcmlu
dCBlZGl0aW9uIG9mIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwuPC9wPg==
PHA+T25lIG9mIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgbW9zdCBlbmR1cmluZyBteXN0ZXJpZXMgbWF5IGJl
IG9uZSBzdGVwIGNsb3NlciB0byBiZWluZyByZXNvbHZlZC48L3A+PHA+QWtyb24gYXV0aG9yaXRp
ZXMsIGFsb25nIHdpdGggT2hpbyBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIE1pa2UgRGVXaW5lIGFuZCBTdW1t
aXQgQ291bnR5IE1lZGljYWwgRXhhbWluZXIgTGlzYSBLb2hsZXIsIHdpbGwgaG9sZCBhIHByZXNz
IGNvbmZlcmVuY2UgRnJpZGF5IG1vcm5pbmcgdG8gdW52ZWlsIGEgZm9yZW5zaWMgZmFjaWFsIHJl
Y29uc3RydWN0aW9uIG9mIHRoZSBtYW4gd2hvc2Ugc2t1bGwgd2FzIGZvdW5kIHNpdHRpbmcgb24g
YW4gQWtyb24gc2lkZXdhbGsgb3V0c2lkZSBhbiBhYmFuZG9uZWQgYnVybmVkLW91dCBob21lIGlu
IEphbnVhcnkgMjAxNi4gPC9wPjxwPkludmVzdGlnYXRvcnMgYXJlIGhvcGVmdWwgdGhlIGNsYXkg
bW9kZWwgY3JlYXRlZCBieSBhIGZvcmVuc2ljIGFydGlzdCB3aXRoIHRoZSBBdHRvcm5leSBHZW5l
cmFsJiM4MjE3O3MgT2hpbyBCdXJlYXUgb2YgQ3JpbWluYWwgSW52ZXN0aWdhdGlvbiB3aWxsIGxl
YWQgdG8gdGlwcyB0aGF0IHdpbGwgaGVscCBpZGVudGlmeSB0aGUgc2t1bGwgYW5kIHRoZSByZXN0
IG9mIHRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBib2R5IGZvdW5kIG9uIE1hcmN5IFN0cmVldC48L3A+PHA+VGhl
IHNrdWxsIGFuZCBza2VsZXRhbCByZW1haW5zIGFyZSBiZWxpZXZlZCB0byBiZWxvbmcgdG8gYSB3
aGl0ZSBtYWxlLCBsaWtlbHkgaW4gaGlzIGxhdGUgMzBzIG9yIGVhcmx5IDQwcywgd2hvIHdhcyBi
ZXR3ZWVuIDYtZm9vdC0xIGFuZCA2LWZvb3QtMiBpbmNoZXMgdGFsbC48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRp
ZXMgaGF2ZSBzcGVjdWxhdGVkIHRoYXQgdGhlIG1hbiBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gaG9tZWxlc3Mg
YW5kIHBvc3NpYmx5ICBhIGRydWcgYWRkaWN0IHdobyBkaWVkIGluIGEgMjAxMiBmaXJlIGF0IDEz
NDUgTWFyY3kgU3QuIHdoZXJlIHRoZSBza3VsbCB3YXMgZm91bmQgb3V0c2lkZSBhbmQgdGhlIHNr
ZWxldGFsIHJlbWFpbnMgaW5zaWRlIGFmdGVyIHBvbGljZSBhbmQgZmlyZSBzZWFyY2hlZCB0aGUg
aG9tZSBhIHNlY29uZCB0aW1lIHllYXJzIGFmdGVyIHRoZSBpbml0aWFsIGZpcmUuPC9wPjxwPlRo
ZSBza3VsbCB0aGF0IHdhcyBmb3VuZCBjaGFycmVkIGluIHBsYWNlcyBhbmQgdG9wcGVkIHdpdGgg
YSB0dWZ0IG9mIGJsb25kaXNoIGhhaXIgd2FzIGRpc2NvdmVyZWQgb24gdGhlIHNpZGV3YWxrIG9u
IEphbi4gOCwgMjAxNi4gPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgaXQgYXBwZWFycyBzb21lb25lIHJlbW92
ZWQgdGhlIHNrdWxsIGZyb20gdGhlIGhvbWUgd2l0aCB0aGUgaG9wZSB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3Mg
Ym9keSB3b3VsZCBiZSBmb3VuZCBpbnNpZGUuPC9wPjxwPlRoZSBib25lcyB3ZXJlIGV4YW1pbmVk
IGJ5IGFudGhyb3BvbG9naXN0cyBmcm9tIE1lcmN5aHVyc3QgVW5pdmVyc2l0eSBhbmQgRE5BIGNv
bGxlY3RlZCB3YXMgcHV0IGludG8gdGhlIEZCSSYjODIxNztzIENvbWJpbmVkIEROQSBJbmRleCBT
eXN0ZW0gdGhhdCBjcm9zc2NoZWNrcyBETkEgcHJvZmlsZXMgZnJvbSBjcmltaW5hbCBvZmZlbmRl
cnMgYXQgdGhlIGZlZGVyYWwsIHN0YXRlIGFuZCBsb2NhbCBkYXRhYmFzZXMuPC9wPjxwPlRoZXJl
IHdlcmUgbm8gRE5BIGhpdHMsIG1lYW5pbmcgdGhlIHZpY3RpbSBoYWQgbm90IGJlZW4gYXJyZXN0
ZWQgZm9yIGEgbWFqb3IgY3JpbWUgaW4gdGhlIGxhc3QgZGVjYWRlIG9yIHNvLjwvcD48cD5Ba3Jv
biBQb2xpY2UgQ2hpZWYgSmFtZXMgTmljZSBhbmQgRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IENoaWVmIENsYXJl
bmNlIFR1Y2tlciBhbHNvIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byB0YWxrIGFib3V0IHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uIGR1cmluZyBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBwcmVzcyBjb25mZXJlbmNlLjwvcD48cD5UaGUgZmly
ZSBkZXBhcnRtZW50IGxhdW5jaGVkIGFuIGludGVybmFsIGludmVzdGlnYXRpb24gYWZ0ZXIgdGhl
IHJlbWFpbnMgd2VyZSBiZWxhdGVkbHkgZm91bmQuPC9wPjxwPkZpcmVmaWdodGVycyByZXNwb25k
ZWQgdG8gYSBmaXJlIGF0IHRoZSBzdXBwb3NlZCB2YWNhbnQgaG91c2UgYXJvdW5kIDEwOjI0IGEu
bS4gTm92LiAyNCwgMjAxMi4gQnkgdGhlIHRpbWUgdGhlIGZpcmUgd2FzIGV4dGluZ3Vpc2hlZCBz
b21lIDI0IG1pbnV0ZXMgbGF0ZXIsIHRoZSByb29mIGhhZCBjb2xsYXBzZWQuPC9wPjxwPkFyc29u
IGludmVzdGlnYXRvcnMgcnVsZWQgdGhlIGZpcmUgd2FzIGFjY2lkZW50YWwgYW5kIGNhdXNlZCBi
eSBjYXJlbGVzcyBzbW9raW5nLjwvcD48cD5UaGUgcmVtYWlucyB3ZXJlIGZvdW5kIHllYXJzIGxh
dGVyLCBjb3ZlcmVkIHVuZGVyIGRlYnJpcyBmcm9tIHRoZSBjb2xsYXBzZWQgcm9vZiBpbiBhIHNl
Y29uZC1zdG9yeSBiZWRyb29tIHdoZXJlIGF1dGhvcml0aWVzIGJlbGlldmUgdGhlIGZpcmUgc3Rh
cnRlZC48L3A+PHA+VGhlIGJ1cm5lZC1vdXQgU291dGggQWtyb24gaG9tZSByZW1haW5lZCB2YWNh
bnQgdW50aWwgaXQgd2FzIHRvcm4gZG93biBhZnRlciB0aGUgc2t1bGwgd2FzIGRpc2NvdmVyZWQu
PC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmN3ZWJi
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3Ig
MzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.