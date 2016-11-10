All CATEGORIES
☰ Menu

Barberton library reveals new expansion Sunday

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: November 10, 2016 - 07:22 PM | Updated: November 11, 2016 - 08:53 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barberton Public Library Director Julianne Bedel (left) and Public Relations Associate Kaitlin Braman outside the newly renovated entrance to the Barberton Public Library on Monday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Election_Protests_Californiab4716 Jeff Chiu - AP
Trump’s win sparks protests, hate crime across nation, but Summit County is ‘beacon of light’ - 8:44 AM

Members of the Akron-area community have hope the region will be immune to the violence that national critics are expecting across the country following President-elect Donald Trump’s victory on Tuesday.

library10cut_02
Barberton library reveals new expansion Sunday
Kent State launches new class to study Hillary Clinton
US_NEWS_OBAMA-TRUMP_16_ABA
Mr. Trump goes to Washington: Triumphant tour for the victor
Trump’s in, California’s out? Long-shot exit bid gets boost
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next