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Barberton mayor: State of the City address

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 24, 2017 - 04:29 PM
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Barberton Mayor Bill Judge speaks to reporter Doug Livingston about the whacky dynamics of the 2016 presidential election outside Barberton City Hall in Barberton. Judge agrees that the split ticket election is amazing. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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