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Barberton residents want to vote on leasing park land to hospital

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: November 22, 2016 - 02:34 PM
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Some of the folks opposed to Barberton City Councils leasing of the Tuscora Park ball field to Summa Hospital for use as a paved parking lot want the question to be put before voters. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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