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Barberton school district selects new superintendent

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 7, 2017 - 05:20 PM
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Jeff Ramnytz, principal of Barberton High School, has been chosen as Barberton School Superintendent. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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