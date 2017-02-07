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Washington politics

Betsy DeVos confirmed as education secretary as Pence breaks tie

By Maria Danilova
Associated Press

Published: February 7, 2017 - 12:39 PM
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Vice President Mike Pence leaves a Senate policy luncheon on Capitol Hill in Washington, Tuesday after the Senate confirmed Betsy DeVos as education secretary with him breaking a 50-50 tie. (AP Photo/Andrew Harnik)


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