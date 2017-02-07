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Betsy DeVos confirmed as Education secretary as Pence breaks tie

By Maria Danilova
Associated Press

Published: February 7, 2017 - 12:39 PM | Updated: February 7, 2017 - 12:58 PM
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FILE - In this Jan. 17, 2017 file photo, Education Secretary-designate Betsy DeVos testifies on Capitol Hill in Washington at her confirmation hearing before the Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee. The Senate was poised on Tuesday, Feb. 7, 2017, to confirm Devos by the narrowest possible margin, with Vice President Mike Pence expected to break a 50-50 tie, despite a last-ditch effort by Democrats to sink the nomination. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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