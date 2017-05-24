Blossom Music Center bans most purses and bags; orchestra performances not affected

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SnVzdCBkYXlzIGFmdGVyIGEgc3VzcGVjdGVkIHRlcnJvcmlzdCBib21iaW5nIGtpbGxlZCBj
b25jZXJ0Z29lcnMgaW4gRW5nbGFuZCwgQmxvc3NvbSBNdXNpYyBDZW50ZXIgb24gV2VkbmVzZGF5
IGFubm91bmNlZCBhIG1vcmUgcmVzdHJpY3RpdmUgcG9saWN5IG9uIGl0ZW1zIHRoYXQgY2FuIGJl
IGJyb3VnaHQgaW50byBwb3B1bGFyIG11c2ljIHNob3dzLjwvcD48cD5XaGlsZSBub3QgY2l0aW5n
IFN1bmRheSYjODIxNztzIGF0dGFjayBhdCB0aGUgQXJpYW5hIEdyYW5kZSBjb25jZXJ0IGluIE1h
bmNoZXN0ZXIsIHRoZSBDdXlhaG9nYSBGYWxscyB2ZW51ZSBzYWlkIHRoZSB0aWdodGVuaW5nIG9m
IGNhcnJ5LWluIHJ1bGVzIHRoYXQgd2VyZSBtb3JlIHJlbGF4ZWQgdGhhbiBhcmVuYXMmIzgyMTc7
IGFuZCBzdGFkaXVtcyYjODIxNzsgaXMgZWZmZWN0aXZlIGltbWVkaWF0ZWx5IGFuZCB3aWxsICYj
ODIyMDtwcm92aWRlIGEgc2FmZXIgZW52aXJvbm1lbnQgZm9yIG91ciBmYW5zIGFuZCBleHBlZGl0
ZSBlbnRyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgc3RhdGVtZW50IHBvc3RlZCBvbiBCbG9zc29tJiM4MjE3
O3MgRmFjZWJvb2sgcGFnZSBzYWlkIHRoZSBwb2xpY3kgd2lsbCBiZSBpbiBlZmZlY3QgZm9yIHRo
ZSBlbnRpcmUgMjAxNyBjb25jZXJ0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+QSBsYXRlciB1cGRhdGUgY2xhcmlm
aWVkIHRoYXQgdGhlIHBvbGljeSBkb2VzIG5vdCBhcHBseSB0byBDbGV2ZWxhbmQgT3JjaGVzdHJh
IHBlcmZvcm1hbmNlcywgd2hlcmUgcGljbmlja2luZyBpcyBhIHBvcHVsYXIgcml0dWFsLiBUaGUg
dmVudWUgaXMgb3duZWQgYnkgdGhlIG9yY2hlc3RyYSBidXQgcnVuIGJ5IGNvbmNlcnQgcHJvbW90
ZXIgTGl2ZSBOYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBwZXJtaXR0ZWQgaXRlbXMgbm93IGluY2x1ZGU6IG9u
ZS1nYWxsb24gY2xlYXIgcGxhc3RpYyBmcmVlemVyIGJhZyBwZXIgcGVyc29uIGZvciBmYWN0b3J5
LXNlYWxlZCBmb29kIG9ubHksIGFuZCBzbWFsbCBjbHV0Y2ggdHlwZSBiYWdzIHRoYXQgYXJlIGFi
b3V0IHRoZSBzaXplIG9mIGEgaGFuZCB3aXRoIG9yIHdpdGhvdXQgYSBoYW5kbGUgb3Igc3RyYXAu
IFB1cnNlcyBvciBiYWdzIGNhbm5vdCBleGNlZWQgNCYjMTg5OyBpbmNoZXMgYnkgNiYjMTg5OyBp
bmNoZXMuPC9wPjxwPkl0ZW1zIHN1YmplY3QgdG8gdGhlIGJhbiBpbmNsdWRlIGxhcmdlIHB1cnNl
cyBvciBiYWdzLCBjb29sZXJzLCBicmllZmNhc2VzLCBiYWNrcGFja3MsIGZhbm55IHBhY2tzLCBj
aW5jaCBiYWdzIG9yIGx1Z2dhZ2UsIGNvbXB1dGVyIGJhZ3MgYW5kIGNhbWVyYSBiYWdzLjwvcD48
cD5CbG9zc29tIHBvaW50ZWQgb3V0IHNvbWUgZXhjZXB0aW9ucyB3aWxsIGJlIGdyYW50ZWQgZm9y
IG1lZGljYWwgcmVhc29ucyBhbmQgYWxsIGJhZ3MgYnJvdWdodCBpbiB3aWxsIGJlIHN1YmplY3Qg
dG8gYSBzZWFyY2guPC9wPjxwPlRoZSBuZXcgcG9saWN5IGNyZWF0ZWQgYSBzdGlyIG9ubGluZSB3
aXRoIHNvbWUgNzUwIHNoYXJlcyBhZnRlciBqdXN0IHRocmVlIGhvdXJzIGFuZCBuZWFybHkgMjAw
IGVtb2ppcyBmcm9tIHRodW1icyB1cCB0byBmaWVyeSBhbmdyeSBmYWNlIHRvIGEgc2hvY2tlZCBl
eHByZXNzaW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgdGhleSBhcmUgYmFubmluZyBmYW5ueSBwYWNrcyB0
aGV5IG5lZWQgdG8gYmFuIENyb2NzIGFsc28sJiM4MjIxOyBvbmUgcGVyc29uIGNvbW1lbnRlZC48
L3A+PHA+T3RoZXJzIHBvaW50ZWQgb3V0IHRoYXQgdGhlIHJ1bGUgb25seSBtYWtlcyBzZW5zZSBn
aXZlbiB0aGUgVUsgYXR0YWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hhdCBhIGJ1bmNoIG9mIHdoaW5lcnMh
JiM4MjIxOyBhbm90aGVyIHBlcnNvbiBjb21tZW50ZWQgb25saW5lLiAmIzgyMjA7QXBwYXJlbnRs
eSB5b3VyIHBlcnNvbmFsIGNvbWZvcnQgaXMgbW9yZSBpbXBvcnRhbnQgdG8geW91IHRoYW4gc2Fm
ZXR5LiBTaGFtZWZ1bC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZpcnN0RW5lcmd5IFN0YWRpdW0sIHRoZSBob21l
IG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zLCBhbHJlYWR5IGhhcyBhIHNpbWlsYXIgYmFuIGluIHBs
YWNlLjwvcD48cD5UaGUgbmV4dCBjb25jZXJ0IHNjaGVkdWxlZCBhdCBCbG9zc29tIGlzIGEgaGlw
IGhvcCBjb25jZXJ0IFNhdHVyZGF5IGZlYXR1cmluZyBGdXR1cmUgd2l0aCBzcGVjaWFsIGd1ZXN0
cyBNaWdvcywgVG9yeSBMYW5leiBhbmQgS29kYWsgQmxhY2suPC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIgY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5jd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.