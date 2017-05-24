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Blossom Music Center bans most purses and bags; orchestra performances not affected

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 07:51 PM | Updated: May 25, 2017 - 03:42 PM
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Patrons enjoy the concert from The Cleveland Orchestra on the lawn at Blossom Music Center. (Roger Mastroianni/Blossom Music Center)

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