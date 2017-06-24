All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Marathon Race Series

Blue Line Beginners celebrate crossing finish line at Akron race

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 24, 2017 - 08:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Blue Line Beginners Maureen Haas gives a kiss to her boyfriend Mike Meneer after he crosses the finish line in the Akron Marathon Race Series' National Interstate Insurance 8K at InfoCision Stadium on the University of Akron campus in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

summa sign
‘Staggering operating losses’ lead to Summa Health job, service cuts; turnaround plan aims to maintain independence - 11:11 PM

Summa Health entered 2017 expecting its finances to show a surplus of $30 million to $35 million by year end — about the same as it did in 2016.

buggy26cut_01
State Highway Patrol sergeant hops on runaway horse and buggy to save the day in Wayne County (with video) - 11:11 PM
Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts - 11:00 PM
dyer27_02
Bob Dyer: A cross-country love affair - 10:38 PM
Budget office: Senate health bill adds 22 million uninsured - 11:11 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next