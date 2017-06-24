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Akron Marathon Race Series

Blue Line Beginners celebrate crossing finish line at Akron race

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 24, 2017 - 08:29 PM | Updated: June 24, 2017 - 10:13 PM
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Blue Line Beginners Maureen Haas gives a kiss to her boyfriend Mike Meneer after he crosses the finish line in the Akron Marathon Race Series' National Interstate Insurance 8K at InfoCision Stadium on the University of Akron campus in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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