Body recovered from Chippewa Lake near site where trustee’s car was found

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0hJUFBFV0EgTEFLRTogQXV0aG9yaXRpZXMgaW4gTWVkaW5hIENvdW50eSBzYWlkIHRoZXkg
cmVjb3ZlcmVkIGEgYm9keSBUdWVzZGF5IGFmdGVybm9vbiBmcm9tIENoaXBwZXdhIExha2UsIG5v
dCBmYXIgZnJvbSB3aGVyZSBhIG1pc3NpbmcgTGFmYXlldHRlIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWUmIzgy
MTc7cyBwYXJrZWQgdmVoaWNsZSB3YXMgZm91bmQgaW4gbWlkLURlY2VtYmVyLjwvcD48cD5NZWRp
bmEgU2hlcmlmZiBDYXB0LiBLZW5uZXRoIEJhY2Egc2FpZCBpdCB3YXMgdG9vIHNvb24gdG8gc2F5
IHdoZXRoZXIgdGhlIGJvZHkgd2FzIG1pc3NpbmcgdHJ1c3RlZSBCcnlvbiBNYWNyb24sIHRoZSBv
bmx5IGFjdGl2ZSBtaXNzaW5nIHBlcnNvbiBjYXNlIGluIHRoYXQgdmljaW5pdHkuPC9wPjxwPlZp
Y3RvcmlhIE1hY3JvbiwgdGhlIHdpZmUgb2YgdGhlIG1pc3NpbmcgdHJ1c3RlZSwgYXJyaXZlZCBh
dCB0aGUgc2NlbmUgYW5kIHdhcyBvYnNlcnZlZCBiZWluZyBjb21mb3J0ZWQgYnkgYXV0aG9yaXRp
ZXMsIHdobyB3aGlza2VkIGhlciBhd2F5IGZyb20gYSBjcm93ZCBvZiBvbmxvb2tlcnMgYW5kIG1l
ZGlhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aG8gaXQgaXMgeWV0LCYjODIy
MTsgQmFjYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCB3aWxsIGJlIGRldGVybWluZWQgYnkgdGhlIGNvcm9u
ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CYWNhIHNhaWQgYSBrYXlha2VyIGNhbGxlZCB0aGUgZGVwYXJ0bWVu
dCBhdCAyOjM3IHAubS4gdG8gcmVwb3J0IHRoYXQgaGUgZGlzY292ZXJlZCBhIGJvZHkgZmxvYXRp
bmcuPC9wPjxwPkZyYW5rIFdlYmJlciwgNzIsIGZyb20gdGhlIExhR3JhbmdlIGFyZWEsIHdhcyBh
dCB0aGUgbGFrZSBrYXlha2luZyBhbG9uZSBUdWVzZGF5IGFmdGVybm9vbiB3aGVuIGhlIHNhdyB3
aGF0IGhlIGRlc2NyaWJlZCBhcyAmIzgyMjA7YSBsaXR0bGUgYnVtcCBpbiB0aGUgd2F0ZXIuJiM4
MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgbG9va2VkIGxpa2UgYSBkb2xsJiM4MjE3O3MgaGVhZCBvciBt
YW5uZXF1aW4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QXMgSSBnb3QgY2xvc2VyLCBJIG5vdGlj
ZWQgdGhhdCBpdCB3YXMgY29ubmVjdGVkIHRvIGEgYm9keS4gSSB0aG91Z2h0IGl0IGNvdWxkbiYj
ODIxNzt0IGJlIGEgYm9keS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldlYmJlciBvcGVuZWQgYW4gZXllbGlkIG9u
IHRoZSBmbG9hdGluZyBoZWFkIGFuZCByZWFsaXplZCB3aGF0IGhlIGhhZCBkaXNjb3ZlcmVkIHdh
cyBpbmRlZWQgYSBodW1hbiBib2R5LjwvcD48cD5XZWJiZXIgdGhlbiBxdWlja2x5IHBhZGRsZWQg
YXNob3JlLCB3aGVyZSBoZSBmb3VuZCBhIGNvdXBsZSBhbmQgYXNrZWQgdG8gYm9ycm93IHRoZWly
IGNlbGxwaG9uZSB0byBjYWxsIHBvbGljZS48L3A+PHA+V2hlbiBzaG93ZWQgYSBwaWN0dXJlIG9m
IHRoZSBtaXNzaW5nIHRydXN0ZWUgYW5kIGFza2VkIHdoZXRoZXIgaXQgcmVzZW1ibGVkIHRoZSBi
b2R5IGhlIGRpc2NvdmVyZWQsIFdlYmJlciBzYWlkOiAmIzgyMjA7VGhhdCBsb29rcyBsaWtlIGhp
bS4gSSBjYW4mIzgyMTc7dCBzYXkgZm9yIHN1cmUsIGJ1dCB0aGF0IGxvb2tzIGxpa2UgaGltLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+SGUgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBmYWNlIGFzIGJlaW5nIGEg
bGl0dGxlIGJpdCBwdWZmeSwgYXMgaWYgaXQgd2VyZSBpbiB0aGUgd2F0ZXIgZm9yIGEgd2hpbGUu
PC9wPjxwPldlYmJlciBzYWlkIGhlIHdhcyBhYm91dCAzMDAgeWFyZHMgYXdheSBmcm9tIHRoZSBz
aG9yZSB3aGVuIGhlIGRpc2NvdmVyZWQgdGhlIGJvZHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtHb2QgYnJvdWdo
dCBtZSBoZXJlIGZvciBhIHJlYXNvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGhvcGUgaXQg
bGVhZHMgdG8gc29tZSBjbG9zdXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGFmYXlldHRlIFRvd25zaGlwIGF1
dGhvcml0aWVzIGFuZCByYW5nZXJzIGZyb20gdGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgUGFya3MgRGlzdHJp
Y3QgcmVzcG9uZGVkIGFuZCBsb2NhdGVkIHRoZSBib2R5IGluIHRoZSBub3J0aGVhc3Rlcm4gcGFy
dCBvZiB0aGUgbGFrZSwgbmVhciB0aGUgc2l0ZSB3aGVyZSBNYWNyb24mIzgyMTc7cyBjYXIgd2Fz
IHBhcmtlZC48L3A+PHA+VGhlIGJvZHkgd2FzIHJlbW92ZWQgYXJvdW5kIDQ6NDUgcC5tLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhlIGJvZHkgd2FzIG5vdCBmb3VuZCBuZWFyIHRoZSBzaG9yZWxpbmUsJiM4MjIx
OyBCYWNhIHNhaWQuPC9wPjxwPkJhY2Egc2FpZCBoZSBjb3VsZCBub3QgY29tbWVudCBvbiB0aGUg
Z2VuZGVyIG9yIGNvbmRpdGlvbiBvZiB0aGUgYm9keS4gSGUgc2FpZCB0aGUgRkJJIGFuZCBzdGF0
ZSBCdXJlYXUgb2YgQ3JpbWluYWwgSW52ZXN0aWdhdGlvbiwgd2hpY2ggaGF2ZSBiZWVuIGFzc2lz
dGluZyBpbiB0aGUgc2VhcmNoIGZvciBNYWNyb24sIHdlcmUgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IHRha2lu
ZyBwYXJ0IGluIFR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIGhp
cyBvZmZpY2Ugd291bGQgaGF2ZSBubyBmdXJ0aGVyIGNvbW1lbnQgdW50aWwgYSBjb3JvbmVyJiM4
MjE3O3MgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBoYXMgYmVlbiBjb21wbGV0ZWQuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3Mg
dW5jbGVhciBob3cgbG9uZyB0aGF0IGlkZW50aWZpY2F0aW9uIHdpbGwgdGFrZSBiZWNhdXNlIGl0
IGhhZG4mIzgyMTc7dCBiZWVuIGRldGVybWluZWQgbGF0ZSBUdWVzZGF5IGFmdGVybm9vbiBpZiB0
aGUgY2FzZSB3aWxsIGJlIGhhbmRsZWQgYnkgdGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgY29yb25lciBvciB0
aGUgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IE1lZGljYWwgRXhhbWluZXImIzgyMTc7cyBPZmZpY2UuPC9wPjxw
PkJyeW9uIE1hY3JvbiwgYSBmYXRoZXIgb2YgdGhyZWUsIHdhcyBsYXN0IHNlZW4gYnkgaGlzIGZh
bWlseSB0aGUgbW9ybmluZyBvZiBEZWMuIDE2LiBBdCA3OjMwIGEubS4sIGEgdG93bnNoaXAgb2Zm
aWNpYWwgZm91bmQgaGlzIG9mZmljZSBpbiBkaXNhcnJheSBhcyBpZiB0aGVyZSBoYWQgYmVlbiBh
IHN0cnVnZ2xlLiBBdXRob3JpdGllcyBsYXRlciBmb3VuZCBoaXMgY2FyIHBhcmtlZCAzIG1pbGVz
IGF3YXkgbmVhciBDaGlwcGV3YSBMYWtlLiBCbG9vZCB3YXMgZm91bmQgYXQgYm90aCBzaXRlcy48
L3A+PHA+QmFjYSBjb25maXJtZWQgb24gVHVlc2RheSB0aGF0IHRoZSBsYWtlIGhhZCBiZWVuIHNl
YXJjaGVkIGJ5IGZvb3QgYW5kIHBsYW5lIHNpbmNlIHRoZSB0cnVzdGVlJiM4MjE3O3MgZGlzYXBw
ZWFyYW5jZS48L3A+PHA+Q3JhaWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuIE5pY2sgR2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5
Ni0zNTY1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpuZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5n
bHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.