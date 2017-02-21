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Body recovered from Chippewa Lake near site where trustee’s car was found

By Craig Webb and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: February 21, 2017 - 05:45 PM | Updated: February 21, 2017 - 07:24 PM
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The wife of missing Lafayette Township trustee Bryon Macron arrives at Chippewa Lake in Medina where a body has been reportedly found. (Craig Webb / Akron Beacon Journal)

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