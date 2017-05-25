All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Bond is set at $7 million for man charged with setting Akron fire that killed two adults and five children

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 11:16 AM | Updated: May 26, 2017 - 02:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stanley Ford during a video arraignment for a hearing in Akron Municipal Court Thursday. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

uachild_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
UA child development center shut down after nearly 50 years on campus - 10:07 PM

For nearly 50 years, the University of Akron has had a collection of pint-size students.

kimtam27cut_01
Lake Kim Tam Park being sold; immediate future is unclear - 10:07 PM
seiberling25web_01
Betty Seiberling, park activist and widow of retired congressman, dies at 96 - 10:07 PM
Eight young people charged in Davenport Park in Ellet melee - 10:07 PM
uk27cut_01
U.K. Labour leader links terror to wars as campaign resumes - 10:44 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next