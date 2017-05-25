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Fatal fire

Bond is set at $7 million for man charged with setting Akron fire that killed two adults and five children

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 11:16 AM | Updated: May 26, 2017 - 02:03 PM
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Stanley Ford during a video arraignment for a hearing in Akron Municipal Court Thursday. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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