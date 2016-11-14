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Browns fan is organizing a parade should the Cleveland Browns go 0-16

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: November 14, 2016 - 05:42 PM | Updated: November 15, 2016 - 02:38 PM
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Chris McNeil, a Browns fan formerly from Bath Township is the organizer of Browns Perfect Season (0-16) Parade.

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