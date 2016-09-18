Browns legend Jim Brown immortalized with bronze statue outside FirstEnergy Stadium

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW4gYSBCcm93bnMgc2Vhc29uIGZpbGxlZCB3aXRoIHVuY2VydGFpbnR5LCBvbmUgdGhpbmcg
aXMgY2VydGFpbiAmIzgyMTI7IGZhbnMgc3RpbGwgbG92ZSBKaW0gQnJvd24gYW5kIGNsaW5nIHRv
IHRoZSBncmVhdG5lc3MgaGUgYnJvdWdodCB0byB0aGUgZmllbGQuPC9wPjxwPkFsbCBpdCB0b29r
IHdhcyBhIGdsaW1wc2Ugb2YgdGhlIDgwLXllYXItb2xkIGZvcm1lciBydW5uaW5nIGJhY2sgbWFr
aW5nIGhpcyB3YXkgdG8gQnJvd25zIGxvZ29lZCBjbG90aCBjb3ZlcmluZyBoaXMgc3RhdHVlIGF0
IEZpcnN0RW5lcmd5JiM4MjE3O3MgVW5pdmVyc2l0eSBIb3NwaXRhbHMgZ2F0ZSBmb3IgdGhlIGZh
bnMgd2hvIGdhdGhlcmVkIHNvbWUgdGhyZWUgaG91cnMgYmVmb3JlIGtpY2tvZmYgdG8gZXJ1cHQg
aW50byBjaGVlcnMuPC9wPjxwPk9uZSBtYW4geWVsbGVkICYjODIyMDtUb3VjaGRvd24gSmltbXkg
QnJvd24mIzgyMjE7IHdoaWxlIGFub3RoZXIgd29tYW4geWVsbGVkICYjODIyMDtXZSBsb3ZlIHlv
dSBKaW1teS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpdGggb25lIGhhbmQgcmVzdGluZyBvbiBhbiBvcm5hdGUg
Y2FuZSwgQnJvd24gZ2F2ZSB0aGUgYWRvcmluZyBjcm93ZCBhIHF1aWNrIHdhdmUuPC9wPjxwPlRo
ZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIGRheSAmIzgyMTI7IHRoaXMgaXMgdGhlIGZpcnN0IHN0YXR1ZSBvZiBC
cm93bnMgcGxheWVyIGV2ZXIgcHV0IHVwIGF0IHRoZSBzdGFkaXVtICYjODIxMjsgd2FzIG5vdCBs
b3N0IG9uIHRoZSBkb3plbnMgb2Ygb3RoZXIgZm9ybWVyIEJyb3ducyBwbGF5ZXJzIGdhdGhlcmVk
IGZvciB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIGhvbWUgb3BlbmVyIGFuZCBBbHVtbmkgV2Vla2VuZC48L3A+
PHA+RXZlbiBCcm93bnMgaGVhZCBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBicm9rZSBmcm9tIGhpcyBwcmVn
YW1lIHJvdXRpbmUgYW5kIGxlZnQgdGhlIGxvY2tlciByb29tIHRvIGR1Y2sgb3V0c2lkZSBvZiB0
aGUgc3RhZGl1bSB0byBhdHRlbmQgdGhlIGNlcmVtb255LjwvcD48cD4mIzgyMjA7W0ppbV0gaXMg
bm90IG9ubHkgdGhlIGdyZWF0ZXN0IENsZXZlbGFuZCBCcm93biBvZiBhbGwgdGltZSwgYnV0IHRo
ZSBncmVhdGVzdCBORkwgcGxheWVyIG9mIGFsbCB0aW1lLCYjODIyMTsgc2FpZCBCcm93bnMgb3du
ZXIgSmltbXkgSGFzbGFtLjwvcD48cD5BbmQgdGhhdCBpcyBubyBoeXBlIGFzIEJyb3duJiM4MjE3
O3Mgc3RhdHMgYXMgYSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd24gaGF2ZSBzdG9vZCB0aGUgdGVzdCBvZiB0aW1l
LjwvcD48cD5UaGUgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZXIgZmluaXNoZWQgaGlzIGNhcmVl
ciB3aXRoIDEyLDMxMiBydXNoaW5nIHlhcmRzIGFuZCBvbmUgb2YgdGhlIHRvcCBwZXItY2Fycnkg
YXZlcmFnZXMgKDUuMikgZXZlciBlc3RhYmxpc2hlZCBieSBhIHJ1bm5pbmcgYmFjay48L3A+PHA+
RHJhZnRlZCBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgb2YgdGhlIGRyYWZ0IGluIDE5NTcsIEJyb3duIGVh
cm5lZCBuaW5lIGNvbnNlY3V0aXZlIFBybyBCb3dscyBob25vcnMgYW5kIGxlZCB0aGUgdGVhbSB0
byB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiBmb3VyIHRpbWVzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhyZWUgYmVydGhzIGluIHRo
ZSBsZWFndWUgY2hhbXBpb25zaGlwIGFuZCB0aGUgMTk2NCB3b3JsZCB0aXRsZS48L3A+PHA+IEFu
IGVpZ2h0LXRpbWUgZmlyc3QtdGVhbSBBbGwtUHJvLCBoZSBsZWQgdGhlIE5GTCBpbiBydXNoaW5n
IGR1cmluZyBlaWdodCBvZiBoaXMgbmluZSBORkwgc2Vhc29ucyBhbmQgYmVjYW1lIHRoZSBmcmFu
Y2hpc2UmIzgyMTc7cyBhbGwtdGltZSBjYXJlZXIgbGVhZGVyIGluIHJ1c2hpbmcgeWFyZHMsIGF0
dGVtcHRzIGFuZCB0b3VjaGRvd25zLjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHJldGlyZWQgaGlzIE5vLiAz
MiB3aGVuIGhlIHJldGlyZWQgaW4gMTk2NSB0byBwdXJzdWUgYW4gYWN0aW5nIGNhcmVlci48L3A+
PHA+V2hpbGUgSG9sbHl3b29kIGNhbGxlZCwgQnJvd24gc3RpbGwgc3RheWVkIGNvbm5lY3RlZCB3
aXRoIHRoZSBCcm93bnMgb3ZlciB0aGUgeWVhcnMgbWVudG9yaW5nIHlvdW5nIHBsYXllcnMsIHRo
ZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgY29hY2hlcyBhbmQgb3duZXJzIGFuZCB3b3JraW5nIHdpdGggQ2xldmVs
YW5kIHlvdXRoLjwvcD48cD5Mb29raW5nIGF0IHRoZSBzdGF0dWUgdGhhdCBpcyBhYm91dCBhcyBp
bXByZXNzaXZlIGFzIGhlIGlzIHN0YW5kaW5nIHNvbWUgMTEgZmVldCB0YWxsIGFuZCB3ZWlnaGlu
ZyBtb3JlIHRoYW4gMiwwMDAgcG91bmRzLCBCcm93biBqb2tlZCB0aGF0IGl0IGlzIGEgZmFpciAm
IzgyMjA7cmVwcmVzZW50YXRpb24mIzgyMjE7IG9mIGhpbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMg
YSBmYW50YXN0aWMgbW9tZW50IGZvciBtZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBpcyBh
IGdyZWF0IG1vbWVudCBiZWNhdXNlIEkgZmVlbCBpdCB0aHJvdWdob3V0IG15IGJvZHksIHBhcnRp
Y3VsYXJseSBteSBoZWFydCwgbXkgbWluZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBzdGF0dWUgd2FzIGNy
ZWF0ZWQgYnkgTGFrZXdvb2QgYXJ0aXN0IERhdmlkIERlbWluZyB3aG8gc2FpZCBoZSBzcGVudCBh
Ym91dCB0aHJlZSBob3VycyB3aXRoIEJyb3duIGFuZCBwb3JlZCBvdmVyIGNvdW50bGVzcyBwaG90
b3Mgb2YgdGhlIEJyb3ducyBsZWdlbmQgdG8gZ2V0IGl0IHJpZ2h0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhl
IHdob2xlIHRpbWUgSSB3YXMgdGFsa2luZyBhdCBoaW0sIEkgd2FzIGNoZWNraW5nIGhpcyBlYXJz
LCYjODIyMTsgRGVtaW5nIHNhaWQgaW4gYSB2aWRlbyBzaG93biBhdCB0aGUgdW52ZWlsaW5nLjwv
cD48cD5Ccm93biBzYWlkIGhlIGlzIGhvbm9yZWQgYnkgdHJpYnV0ZSwgYnV0IGxpa2UgcGxheWlu
ZyBpbiB0aGUgTkZMLCB0aGUgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGluIGhpcyBsaWZlIGhhdmUgYmVlbiBh
IHRlYW0gZWZmb3J0IGZyb20gZmVsbG93IHJ1bm5pbmcgYmFjayBFcm5pZSBHcmVlbiB0aHJvd2lu
ZyBibG9ja3MgdG8gdGhvc2UgaGUgaGFzIHdvcmtlZCBzaG91bGRlciB0byBzaG91bGRlciB3aXRo
IHRvIGVuZCB0aGUgY3ljbGUgb2YgdmlvbGVuY2Ugb24gdGhlIHN0cmVldHMgb2YgQ2xldmVsYW5k
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyByZXByZXNlbnRzIG9uZSBvZiB0aGUgaGlnaGVzdCBtb21lbnRz
IG9mIG15IGxpZmUsIGJlY2F1c2Ugd2hlbiBJIGxvb2sgYXQgdGhlIGF1ZGllbmNlIGFib3V0IDk1
IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHBlb3BsZSBJIGtub3cgcGVyc29uYWxseSBhbmQgbW9zdCBvZiB0aGVt
IEkga25vdyB0aHJvdWdoIHRoZSB3b3JrIHRoYXQgdGhleSBkbyBhbmQgdGhlIHdvcmsgdGhhdCBJ
IGRvIGFuZCB0aGUgd29yayB0aGF0IHdlIGRvIHRvZ2V0aGVyIGluIHRoZSBjb21tdW5pdHkgdG8g
bWFrZSBpdCBhIGJldHRlciBjb21tdW5pdHkuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QW5kIHRoYXQmIzgyMTc7
cyBhIGZhYnVsb3VzIGtpbmQgb2YgdGhpbmcgdG8gZmVlbCAmIzgyMTI7IHRoZSBkaXZlcnNpdHks
JiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZC4gJiM4MjIwO1RoZSBvbmVzIHdobyBoYXZlIHRoZSBtb25leSwgdGhh
dCBoYXZlIHB1dCB1cCB0aGVpciBtb25leS4gVGhlIG9uZXMgd2hvIHdvcmsgaW4gdGhlIGNvbW11
bml0eSBhbmQgcmlzayB0aGVpciBsaXZlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIgY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5j
d2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.