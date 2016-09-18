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Browns legend Jim Brown immortalized with bronze statue outside FirstEnergy Stadium

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: September 18, 2016 - 12:39 PM | Updated: September 19, 2016 - 02:13 PM
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Jim Brown makes a joke, drawing laughter from announcer Jim Donovan and team owner Jimmy Haslam at the unveiling of a statue honoring the Browns' running back on Sunday in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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