All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 10, 2017 - 10:07 PM | Updated: June 12, 2017 - 11:09 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Victoria Macron gets a hug from Seville resident Donald Pritt after handing him a copy of a flyer on her late husband Bryon Macron, former Lafayette Township trustee. Macron was passing out flyers to with the hope of finding information about her husband's death on Saturday, June 10, 2017 in Chippewa Lake, Ohio, at Point Park (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hattie15_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hattie Larlham faces uncertain future, looking to be acquired

Faced with increased financial pressures and a changing landscape for developmental disabilities care, Hattie Larlham is talking with other service providers about taking over the 56-year-old nonprofit.

uaboard15web
UA has potential buyer for presidential residence that was source of much controversy
Bob Dyer: More cheering (and a couple of boos) for June
gopshot15cut_01
Gunman wounds Republican leader and four others before being killed by police
Regional news briefs — June 15, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next